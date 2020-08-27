ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В СБУ пропонують не допускати до виборів тих, хто співпрацює з Росією

Київ, Четвер 27 серпня 2020 16:33
В СБУ пропонують не допускати до виборів тих, хто співпрацює з Росією
Фото: Іван Баканов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Голова Служби безпеки України Іван Баканов пропонує не допускати до виборів громадян, які співпрацюють з Російською Федерацією. Також пропонують виключати з виборчих списків тих, хто має громадянство інших держав.

Про це Баканов заявив на нараді в ситуаційному центрі при Раді національної безпеки і оборони України, передає прес-служба РНБО.

"Баканов відзначив необхідність законодавчо врегулювати неможливість включення у виборчі списки осіб, які співпрацюють з державою-агресором, а також осіб, які мають громадянство інших держав", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Баканова, СБУ застосує додаткові заходи для запобігання будь-яких спроб втручання в роботу автоматизованих систем ЦВК.

Як повідомляло РБК-Україна, глава РНБО Олексій Данілов вважає, що місцеві вибори в цьому році можуть стати найбільш складними за останній час.

Раніше у фракції "Слуга народу" повідомили, що намічені на 25 жовтня місцеві вибори можуть не відбутися лише у разі, якщо в країні буде введено режим надзвичайного стану.

При цьому головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що на проведення місцевих виборів може вплинути погіршення ситуації з коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Служба безпеки УкраїниМісцеві вибори
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся