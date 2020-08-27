В СБУ пропонують не допускати до виборів тих, хто співпрацює з Росією

Фото: Іван Баканов (РБК-Україна)

Голова Служби безпеки України Іван Баканов пропонує не допускати до виборів громадян, які співпрацюють з Російською Федерацією. Також пропонують виключати з виборчих списків тих, хто має громадянство інших держав.

Про це Баканов заявив на нараді в ситуаційному центрі при Раді національної безпеки і оборони України, передає прес-служба РНБО.

"Баканов відзначив необхідність законодавчо врегулювати неможливість включення у виборчі списки осіб, які співпрацюють з державою-агресором, а також осіб, які мають громадянство інших держав", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Баканова, СБУ застосує додаткові заходи для запобігання будь-яких спроб втручання в роботу автоматизованих систем ЦВК.

Як повідомляло РБК-Україна, глава РНБО Олексій Данілов вважає, що місцеві вибори в цьому році можуть стати найбільш складними за останній час.

Раніше у фракції "Слуга народу" повідомили, що намічені на 25 жовтня місцеві вибори можуть не відбутися лише у разі, якщо в країні буде введено режим надзвичайного стану.

При цьому головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що на проведення місцевих виборів може вплинути погіршення ситуації з коронавірусом.