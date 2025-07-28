СБУ будет работать по-новому: что в законе, который подписал Зеленский

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Как указано в карточке законопроекта №13353 на сайте Верховной Рады, документ, который народные депутаты приняли 16 июля 311 голосами, был подписан президентом и возвращен в парламент 28 июля. В Верховную Раду он поступил 9 июня 2025 года.

Какие изменения предусмотрены законом

Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов деятельности Службы безопасности Украины и повышения ее эффективности в связи с участием в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины", который подписал Президент, предусмотрено увеличение общей численности СБУ.

В мирное время предельную численность службы планируется повысить с 27 до 37 тысяч человек, в частности Центра специальных операций "А" - до 10 тысяч. В особый период (кроме военного положения) численность увеличится с 31 до 41 тысячи человек, при этом численность Центра "А" также составит 10 тысяч.

Кроме того, в статью 25 закона о СБУ внесена новая норма, которая предоставляет военнослужащим спецслужбы право применять оружие и боевую технику при выполнении задач по национальной безопасности, обороне и отпору вооруженной агрессии. Это разрешено в порядке и случаях, установленных для Вооруженных сил Украины.

Кроме этого, в законе предусмотрено совершенствование организационной структуры работы СБУ и усиление социальной защиты ее работников.