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СБУ позбавила росіян землі під Києвом: 100 гектарів знову у власності України

Київ, П'ятниця 23 травня 2025 16:15
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СБУ позбавила росіян землі під Києвом: 100 гектарів знову у власності України Фото: СБУ позбавила росіян землі під Києвом (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України викрила понад 170 громадян Росії, які незаконно володіли сільськогосподарськими землями під Києвом. Загальна площа ділянок - майже 100 гектарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Під час масштабної перевірки реєстрів Держгеокадастру СБУ виявила та підтвердила наявність ділянок у щонайменше 176 громадян Росії. Ці угіддя перейшли у власність росіян ще до повномасштабного вторгнення - здебільшого через спадщину.

Згідно з українським законодавством, іноземці не мають права володіти сільськогосподарськими землями. Якщо ж після року власність не переоформлюється, ділянки мають повертатися у держвласність.

Оскільки це не було зроблено профільним органом, СБУ разом із прокуратурою ініціювали процедуру примусового відчуження.

Наразі всі 100 гектарів передано на облік управління Держгеокадастру.

Земельна корупція

Нагадаємо, НАБУ днями повідомило про екстрадицію з Німеччини учасниці схеми із заволодіння земельними ділянками в Київській області на 1,8 млрд гривень. За даними джерел РБК-Україна, йдеться про колишню начальницю Головного управління Держгеокадастру у Київській області Людмилу Приходько.

Також у Києві нещодавно на земельній корупції викрили інспектора КМДА. Його підозрюють у вимаганні з підприємця 15 тисяч доларів.

Загалом з КМДА було звільнено сімох посадовців, які фігурують у розслідуванні про земельну корупцію.

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Служба безпеки України Київська область
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