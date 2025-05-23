СБУ лишила россиян земли под Киевом: 100 гектаров снова в собственности Украины

Служба безопасности Украины разоблачила более 170 граждан России, которые незаконно владели сельскохозяйственными землями под Киевом. Общая площадь участков - почти 100 гектаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Во время масштабной проверки реестров Госгеокадастра СБУ обнаружила и подтвердила наличие участков у по меньшей мере 176 граждан России. Эти угодья перешли в собственность россиян еще до полномасштабного вторжения - в основном по наследству.

Согласно украинскому законодательству, иностранцы не имеют права владеть сельскохозяйственными землями. Если же после года собственность не переоформляется, участки должны возвращаться в госсобственность.

Поскольку это не было сделано профильным органом, СБУ вместе с прокуратурой инициировали процедуру принудительного отчуждения.

Сейчас все 100 гектаров переданы на учет управления Госгеокадастра.