СБУ лишила россиян земли под Киевом: 100 гектаров снова в собственности Украины
Служба безопасности Украины разоблачила более 170 граждан России, которые незаконно владели сельскохозяйственными землями под Киевом. Общая площадь участков - почти 100 гектаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Во время масштабной проверки реестров Госгеокадастра СБУ обнаружила и подтвердила наличие участков у по меньшей мере 176 граждан России. Эти угодья перешли в собственность россиян еще до полномасштабного вторжения - в основном по наследству.
Согласно украинскому законодательству, иностранцы не имеют права владеть сельскохозяйственными землями. Если же после года собственность не переоформляется, участки должны возвращаться в госсобственность.
Поскольку это не было сделано профильным органом, СБУ вместе с прокуратурой инициировали процедуру принудительного отчуждения.
Сейчас все 100 гектаров переданы на учет управления Госгеокадастра.
Земельная коррупция
Напомним, НАБУ на днях сообщило об экстрадиции из Германии участницы схемы по завладению земельными участками в Киевской области на 1,8 млрд гривен. По данным источников РБК-Украина, речь идет о бывшей начальнице Главного управления Госгеокадастра в Киевской области Людмиле Приходько.
Также в Киеве недавно на земельной коррупции разоблачили инспектора КГГА. Его подозревают в вымогательстве с предпринимателя 15 тысяч долларов.
Всего из КГГА были уволены семь должностных лиц, которые фигурируют в расследовании о земельной коррупции.
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