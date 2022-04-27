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СБУ поймала РФ на очередной лжи, перехватив разговор оккупанта о реальных потерях

Фото: СБУ обнародовала очередной перехват телефонного разговора оккупанта (cecbce)
Автор: Наталия Гурковская

Военное руководство России в несколько раз занижает потери оккупантов в войне в Украине. Именно об этом свидетельствуют новый перехват СБУ разговора российского военного с товарищем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Пацанов дох*я поебашило наших, пиз*ец дох*я… Официально то одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бля*ь, за 2 месяца…" - рассказывает он своему другу.

Оккупант отмечает, что гибнут не только рядовые бойцы, но и высокопоставленное руководство.

"Командующему бригады прилетело (генеральська посада - прим.). Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили… Увезли в россию, а там сердце уже не выдержало…" - добавляет он.

В СБУ добавляют, что таких случаев гибели именно командного состава, а не только рядовых, много.

"Оккупанты и сами понимают - пропагандистские сказки, которые им рассказывают по телевизору, на самом деле не имеют ничего общего с реальностью", - отмечают в ведомстве.

Как сообщалось, по данным Генштаба ВСУ, с начала вторжения в Украину российская сторона потеряла уже около 22 400 военнослужащих убитыми. Число уничтоженных украинскими силами танков приближается к 940.

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