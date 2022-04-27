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СБУ зловила РФ на черговій брехні, перехопивши розмову окупанта про реальні втрати

Фото: СБУ оприлюднила чергове перехоплення телефонної розмови окупанта (cecbce)
Автор: Наталія Гурковська

Військове керівництво Росії в декілька разів занижує втрати окупантів на війні в Україні. Саме про це свідчать нове перехоплення СБУ розмови російського військового з товаришем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Пацанов дох*я поебашило наших, пиз*ец дох*я… Официально то одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бля*ь, за 2 месяца…" - розповідає він своєму другу.

Окупант наголошує, що гинуть не тільки рядові бійці, а й високопоставлене керівництво.

"Командующему бригады прилетело (генеральська посада - прим.). Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили… Увезли в россию, а там сердце уже не выдержало…" - додає загарбник.

В СБУ додають, що таких випадків загибелі саме командного складу, а не лише рядових, багато.

"Окупанти і самі розуміють - пропагандистські казки, які їм розповідають по телевізору, насправді не мають нічого спільного з реальністю", - наголошують у відомстві.

Як повідомлялось, за даними Генштабу ЗСУ, з початку вторгнення в Україну російська сторона втратила вже близько 22 400 військовослужбовців убитими. Число знищених українськими силами танків наближається до 940.

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