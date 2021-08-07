СБУ поймала экс-чиновника "Укрзализныци", который скрывался от следствия

СБУ установила местонахождение и задержала бывшего руководителя производственного подразделения "Укрзализныци" - он подозревается в присвоении почти 1 млн грн, выделенных на ремонт путевых машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба СБУ .

Задержанному сообщено о подозрениях по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а также ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник на протяжении длительного времени скрывался. Правоохранители задержали чиновника на железнодорожном вокзале в Киеве.

Бывший чиновник организовал схему хищения средств, выделенных на обслуживание машинных комплексов для реконструкции железнодорожных путей. Участие в присвоении средств принимали представители связанных с ним коммерческих структур.

Напомним, ранее сообщалось, что УЗ находится в критической ситуации и требует эффективного управления, согласно решению СНБО, компанию возглавит министр инфраструктуры Александр Кубраков. По информации СМИ, именно СБУ инициировало поднятие вопроса состояния УЗ на заседании СНБО.

Как известно, во время заседания 30 июля Совет нацбезопасности и обороны принял протокольное поручение Кабинета министров разобраться с проблемными вопросами АО "Укрзализныця", в финансово-хозяйственной деятельности которого наблюдаются опасные процессы с точки зрения национальной безопасности.

Ранее СБУ при содействии Министерства инфраструктуры остановили преступную схему оформления документов моряков. Схема состояла в том, что доступ в Государственный реестр и информационных ресурсов получили посторонние частные лица.

Работала преступная схема продажи разрешительных документов моряков, неправомерную выгоду от которой оценивается в 150 млн долларов ежегодно.