СБУ спіймала екс-чиновника "Укрзалізниці", який переховувався від слідства

СБУ встановила місцезнаходження та затримала колишнього керівника виробничого підрозділу "Укрзалізниці" - він підозрюється у привласненні майже 1 млн грн, виділених на ремонт колійних машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба СБУ .

Затриманому повідомлено про підозри за ч.3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а також ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності, зловмисник протягом тривалого часу переховувався. Правоохоронці затримали чиновника на залізничному вокзалі в Києві.

Колишній чиновник організував схему розкрадання коштів, виділених на обслуговування машинних комплексів для реконструкції залізничних колій. Участь у привласненні коштів брали представники пов'язаних з ним комерційних структур.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що УЗ знаходиться в критичній ситуації і вимагає ефективного управління, згідно з рішенням РНБО, компанією очоливши міністр інфраструктури Олександр Кубраков. В інформації ЗМІ, саме СБУ ініціювало підняття питання стану УЗ на засіданні РНБО.

Як відомо, під час засідання 30 липня Рада нацбезпеки і оборони прийняла протокольне доручення Кабінету міністрів розібратися з проблемними питаннями АТ "Укрзалізниця", у фінансово-господарській діяльності якого спостерігаються небезпечні процеси з точки зору національної безпеки.

Раньше СБУ за сприяння Міністерства інфраструктури зупинили злочинну схему оформлення документів моряків. Схема полягала в тому, що доступ до Державного реєстру та інформаційних ресурсів отримали сторонні приватні особи.

Працювала злочинна схема продажу дозвільних документів моряків, неправомірну вигоду від якої оцінюється в 150 млн доларів щорічно.