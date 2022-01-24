СБУ поймала экс-боевика "ЛНР". Он бежал из ОРДЛО за украинской пенсией

По информации ведомства, мужчина входил в состав группировки, которая принимала активное участие в боевых действиях против сил АТО в районах Луганска и трассы Бахмутка.

Так, злоумышленником оказался местный житель, который в мае 2015 года присоединился к рядам боевиков. Там он занимался обслуживанием вражеской техники и обустройством фортификационных сооружений.

Впоследствии, как сообщает СБУ, злоумышленник покинул группировку из-за конфликта с главарями, которые обложили "данью" своих подчиненных.

После чего он скрывался на временно оккупированной территории Луганской области.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК.

Вместе с тем, проверяется информация о причастности бывшего боевика к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

Фото: СБУ задержала экс-боевика "ЛНР" (ssu.gov.ua)