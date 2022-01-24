СБУ спіймала екс-бойовика "ЛНР". Він втікав з ОРДЛО за українською пенсією

За інформацією відомства, чоловік входив до складу угруповання, яке брало активну участь у бойових діях проти сил АТО в районах Луганська і траси Бахмутка.

Так, зловмисником виявився місцевий житель, який у травні 2015 року приєднався до лав бойовиків. Там він займався обслуговуванням ворожої техніки та облаштуванням фортифікаційних споруд.

Згодом, як повідомляє СБУ, зловмисник залишив угруповання через конфлікт з ватажками, які обклали "даниною" своїх підлеглих.

Після чого він переховувався на тимчасово окупованій території Луганської області.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) ККУ.

Разом з тим, перевіряється інформація щодо причетності колишнього бойовика до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Фото: СБУ затримала екс-бойовика "ЛНР" (ssu.gov.ua)