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Воевали под Луганском и Дебальцево. СБУ разоблачила "казаков": открыты дела

Новина українською →
Луганск, Четверг 20 января 2022 11:27
Воевали под Луганском и Дебальцево. СБУ разоблачила "казаков": открыты дела Фото: СБУ разоблачила "казаков", воевавших под Луганском и Дебальцево (СБУ)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинские правоохранители установили личности 13 главарей и активных участников так называемого "Луганского округа донских казаков". Они воевали против сил АТО в составе пророссийских незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Ранее эти лица входили в состав одноименной общественной организации, которую зарегистрировали до 2014 года. Затем суд принял решение о ее запрете и принудительном роспуске.

Эти лица, по данным СБУ, принимали активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районах Луганска и Дебальцево. Кроме того, они сопровождали "гуманитарные" грузы из РФ для боевиков, а также патрулировали населенные пункты на временно неподконтрольной украинской власти территории региона.

Они, среди прочего, останавливали общественный транспорт и автомобили местных жителей и осуществляли противоправные обыски. Главари "казачьего формирования" сейчас скрываются от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, говорится в сообщении.

Открыты дела по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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