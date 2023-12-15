В СБУ пояснили причину "візиту" в один зі київських ресторанів

Співробітники СБУ, що завітали в київський ресторан "Веранда", проводили в столиці контрдиверсійні безпекові заходи.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-служба Служба безпеки України.

За даними Служби безпеки України, вони спільно з підрозділами МВС та Міграційної служби проводять в столиці контрдиверсійні безпекові заходи.

"В рамках перевірки громадських закладів, яка відбувається вже третій день поспіль, перевіряються особи, потенційно причетні до протиправноі діяльності", - пояснили вони.

В СБУ зазначили, що одночасно з цим представники ТЦК проводять перевірку військовозобовʼязаних громадян України, котрі можуть порушувати правила військового обліку.

Зміни у мобілізації в Україні

У Верховній раді працюють над новим законопроектом щодо мобілізації в Україні. Зокрема, може йтися про вимоги для відстрочки та правила для студентів, але фінального тексту ще немає.

Докладніше про можливі зміни, які, ймовірно, торкнуться відстрочки для студентів, педагогів, строковиків та родичів інвалідів, а також демобілізації - у матеріалі РБК-Україна.

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