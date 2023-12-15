В СБУ объяснили причину "визита" в один из киевских ресторанов
Сотрудники СБУ, посетившие киевский ресторан "Веранда", проводили в столице контрдиверсионные мероприятия по безопасности.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
По данным Службы безопасности Украины, они совместно с подразделениями МВД и Миграционной службы проводят в столице контрдиверсионные мероприятия по безопасности.
"В рамках проверки общественных заведений, которая происходит уже третий день подряд, проверяются лица, потенциально причастные к противоправной деятельности", - пояснили они.
В СБУ отметили, что одновременно с этим представители ТЦК проводят проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила воинского учета.
Отметим, ранее в соцсетях появилось такое видео:
Изменения в мобилизации в Украине
В Верховной раде работают над новым законопроектом по мобилизации в Украине. В частности, речь может идти о требованиях для отсрочки и правил для студентов, но финального текста еще нет.
Подробнее о возможных изменениях, которые, вероятно, коснутся отсрочки для студентов, педагогов, срочников и родственников инвалидов, а также демобилизации – в материале РБК-Украина.
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