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В СБУ объяснили причину "визита" в один из киевских ресторанов

Киев, Пятница 15 декабря 2023 23:03
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В СБУ объяснили причину "визита" в один из киевских ресторанов Фото: в СБУ объяснили причину "визита" в один из столичных ресторанов (facebook.сom SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Сотрудники СБУ, посетившие киевский ресторан "Веранда", проводили в столице контрдиверсионные мероприятия по безопасности.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

По данным Службы безопасности Украины, они совместно с подразделениями МВД и Миграционной службы проводят в столице контрдиверсионные мероприятия по безопасности.

"В рамках проверки общественных заведений, которая происходит уже третий день подряд, проверяются лица, потенциально причастные к противоправной деятельности", - пояснили они.

В СБУ отметили, что одновременно с этим представители ТЦК проводят проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила воинского учета.

Отметим, ранее в соцсетях появилось такое видео:

Изменения в мобилизации в Украине

В Верховной раде работают над новым законопроектом по мобилизации в Украине. В частности, речь может идти о требованиях для отсрочки и правил для студентов, но финального текста еще нет.

Подробнее о возможных изменениях, которые, вероятно, коснутся отсрочки для студентов, педагогов, срочников и родственников инвалидов, а также демобилизации – в материале РБК-Украина.

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Киев Служба безопасности Украины
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