Російські кібератаки проти України не мали серйозного впливу, - CNN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Навіщо спалювати свої кіберможливості, якщо ви можете досягти тих же цілей за допомогою кінетичних атак?", - заявив високопосадовець США.

Ефективне поєднання кібероперацій та кінетичних операцій вимагає високого ступеня інтегрованого планування та виконання. Українці, ймовірно, не розкривають публічно весь вплив російських атак на їхню інфраструктуру та їхній зв'язок з російськими ракетними ударами. Як пише видання, це може позбавити Росію розуміння ефективності їхніх кібероперацій і, своєю чергою, вплинути на військове планування РФ.

Безумовно, низка кібератак з боку Росії торкнулася різних галузей промисловості України, і деякі зломи корелюють з військовими цілями Росії. Але високоефективних зламів, що виводять з ладу енергетичні чи транспортні мережі, здебільшого не було. Це різко контрастує з 2015 та 2016 роками, коли після незаконної анексії Криму Росією саме російські військові хакери, а не бомби, занурили у темряву понад чверть мільйона українців.

На планування кібероперацій, спрямованих проти промислових підприємств, може піти багато місяців, і після вибуху на Кримському мосту, президент РФ Володимир Путін намагався дати велику, ефектну публічну відповідь. Україна також заслуговує на похвалу за свій покращений кіберзахист. У квітні Київ заявив, що запобіг спробі злому електропідстанцій тією ж групою російських військових хакерів, яка викликала відключення електроенергії в Україні у 2015 та 2016 роках.

Українські фахівці з кібербезпеки протягом кількох місяців змушені були уникати обстрілів, одночасно виконуючи свою роботу: захищаючи урядові мережі від російських шпигунських агенцій та кримінальних хакерів.