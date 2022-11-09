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В СБУ объяснили, могут ли кибератаки россиян обесточить всю Украину

Новина українською →
Киев, Среда 09 ноября 2022 11:38
В СБУ объяснили, могут ли кибератаки россиян обесточить всю Украину Фото: СБУ считает, что российские хакеры не смогут обесточить Украину (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские хакеры постоянно атакуют Украину, в том числе и энергетические объекты. Однако благодаря подготовке и быстрому реагированию врагу не удастся полностью обесточить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка в интервью LIGA.net.

"Одновременная атака на все облэнерго может выключить свет по всей стране, чтобы энергетики не смогли перекидывать мощности между регионами. Враг стремится, чтобы мы оказались без света, воды, отопления, связи, интернета, средств оплаты. Но это уже совершенно невозможно при таком уровне нашей подготовки и реагирования", - объяснил Витюк.

По его словам, российские кибератаки могут выключить свет на 5-10 минут или спровоцировать остановку каких-либо сервисов в течение непродолжительного времени. Однако украинские специалисты работают, чтобы этого не произошло.

Также Витюк отметил, что Россия в сутки делает более 10 кибератак. Если бы специалисты не отбивали их, это могло бы привести к серьезным последствиям.

"При отсутствии соответствующей защиты, кибератаки намного эффективнее и дешевле ракетных обстрелов. Ракеты же в большинстве случаев сбиваются или прилетают куда-то не туда", - добавил представитель СБУ.

Напомним, по словам чиновников США, российские хакеры не смогли повлиять на работу критически важной инфраструктуры Украины.

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