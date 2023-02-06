СБУ пояснила причини запровадження санкцій проти підприємств атомної галузі РФ

Компанії ДК "Росатом", щодо яких в Україні ввели санкції, залучені до "відчуження" Запорізької атомної електростанції на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Як повідомляється, в СБУ є докази, які свідчать, що співробітники ДК "Росатом" та супутніх компаній корпорації : взяли на себе контроль над технологічними та управлінськими процесами на ЗАЕС;

сприяють підключенню атомної електростанції до російської енергетичної системи;

намагаються легалізувати роботу ЗАЕС на рф за рахунок створення фейкових російських компаній: АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" та ФГУП "Запорожская АЭС", що включені в структуру ДК "Росатом".