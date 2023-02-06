СБУ пояснила причини запровадження санкцій проти підприємств атомної галузі РФ
Компанії ДК "Росатом", щодо яких в Україні ввели санкції, залучені до "відчуження" Запорізької атомної електростанції на користь Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.
Як повідомляється, в СБУ є докази, які свідчать, що співробітники ДК "Росатом" та супутніх компаній корпорації :
- взяли на себе контроль над технологічними та управлінськими процесами на ЗАЕС;
- сприяють підключенню атомної електростанції до російської енергетичної системи;
- намагаються легалізувати роботу ЗАЕС на рф за рахунок створення фейкових російських компаній: АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" та ФГУП "Запорожская АЭС", що включені в структуру ДК "Росатом".
Нагадаємо, 5 лютого президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти російської атомної галузі.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що санкції проти "Росатома" мають передбачати виключення компанії з Глобального договору та замороження всіх контрактів.
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