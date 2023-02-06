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СБУ объяснила причины введения санкций против предприятий атомной отрасли РФ

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Понедельник 06 февраля 2023 19:35
СБУ объяснила причины введения санкций против предприятий атомной отрасли РФ Фото: СБУ объяснила причины введения санкций против предприятий атомной отрасли РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Компании ДК "Росатом", в отношении которых в Украине ввели санкции, привлечены к "отчуждению" Запорожской атомной электростанции в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Как сообщается, в СБУ есть доказательства, свидетельствующие, что сотрудники ДК "Росатом" и сопутствующих компаний корпорации:

  • взяли на себя контроль над технологическими и управленческими процессами на ЗАЭС;
  • способствуют подключению атомной электростанции к российской энергетической системе;
  • пытаются легализовать работу ЗАЭС на РФ за счет создания фейковых российских компаний: АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" и ФГУП "Запорожская АЭС", которые включены в структуру ДК "Росатом".

Напомним, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российской атомной отрасли.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что санкции против "Росатома" должны предусматривать исключение компании из Глобального договора и заморозки всех контрактов.

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