СБУ объяснила причины введения санкций против предприятий атомной отрасли РФ

Компании ДК "Росатом", в отношении которых в Украине ввели санкции, привлечены к "отчуждению" Запорожской атомной электростанции в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Как сообщается, в СБУ есть доказательства, свидетельствующие, что сотрудники ДК "Росатом" и сопутствующих компаний корпорации: взяли на себя контроль над технологическими и управленческими процессами на ЗАЭС;

способствуют подключению атомной электростанции к российской энергетической системе;

пытаются легализовать работу ЗАЭС на РФ за счет создания фейковых российских компаний: АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" и ФГУП "Запорожская АЭС", которые включены в структуру ДК "Росатом".