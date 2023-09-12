СБУ повідомила про підозру верхівці окупаційного "виборчкому" в Херсонській області

Про кого йде мова

Служба безпеки задокументувала нові злочини колаборантки Марини Захарової - керівниці окупаційної "центральної виборчої комісії" в тимчасово захопленій частині Херсонської області.

"Зловмисниця є однією з головних організаторів фейкового плебісциту Кремля в окупованих районах області на початку вересня цього року", - йдеться у повідомленні.

Проведення фейкових "виборів" у регіоні

Жінка виконувала завдання Москви зі створення видимості "виборчого процесу" та його фальсифікації на користь кандидатів-маріонеток Кремля.

Фото: Захарова (facebook.com/SecurSerUkraine)

За ініціативою Захарової представники "тервиборчкомів" спільно з озброєними загарбниками здійснювали подворові обходи по домівках місцевих жителів і "вибивали" з них "голоси".

Яке покарання загрожує верхівці "виборчкому"

Для організації незаконної діяльності вона залучила свого "заступника" Сергія Висотіна та так званого "секретаря виборчкому" Ірину Кравченко.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом ворожим соратникам про підозру за фактом колабораційної діяльності. Зловмисникам загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Це не перший злочин Захарової

Раніше співробітники СБУ повідомляли їй про підозру за сприяння агресору в проведенні на території регіону "референдуму" РФ у 2022 році.

Тоді Захарова отримала від гауляйтера Володимира Сальдо "орден пошани" за особистий "внесок" у поширення окупаційного режиму на півдні України.

"Вибори" в окупації

Нагадаємо, росіяни проводили так звані вибори на тимчасово окупованих територіях України з 8 по 10 вересня.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця закликав запровадити жорсткі санкції проти Росії у відповідь на такі дії.

Водночас, у МЗС України розповіли, що наша країна ініціює включення факту проведення незаконних виборів у резолюції ООН.