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СБУ сообщила о подозрении верхушке оккупационного "избиркома" в Херсонской области

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители сообщили о подозрении трем коллаборантам на оккупированной части Херсонской области. Они занимались проведением незаконных выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

О ком идет речь

Служба безопасности задокументировала новые преступления коллаборантки Марины Захаровой - руководительницы оккупационной "центральной избирательной комиссии" во временно захваченной части Херсонской области.

"Злоумышленница является одной из главных организаторов фейкового плебисцита Кремля в оккупированных районах области в начале сентября этого года", - говорится в сообщении.

Проведение фейковых "выборов" в регионе

Женщина выполняла задание Москвы по созданию видимости "избирательного процесса" и его фальсификации в пользу кандидатов-марионеток Кремля.

Фото: Захарова (facebook.com/SecurSerUkraine)

По инициативе Захаровой представители "теризбиркомов" совместно с вооруженными захватчиками совершали подворовые обходы по домам местных жителей и "выбивали" из них "голоса".

Какое наказание грозит верхушке "избиркома"

Для организации незаконной деятельности она привлекла своего "заместителя" Сергея Высотина и так называемого "секретаря избиркома" Ирину Кравченко.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили всем трем враждебным соратникам о подозрении по факту коллаборационистской деятельности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Это не первое преступление Захаровой

Ранее сотрудники СБУ сообщали ей о подозрении за содействие агрессору в проведении на территории региона "референдума" РФ в 2022 году.

Тогда Захарова получила от гауляйтера Владимира Сальдо "орден почета" за личный "вклад" в распространение оккупационного режима на юге Украины.

"Выборы" в оккупации

Напомним, россияне проводили так называемые выборы на временно оккупированных территориях Украины с 8 по 10 сентября.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица призвал ввести жесткие санкции против России в ответ на подобные действия.

В то же время, в МИД Украины рассказали, что наша страна инициирует включение факта проведения незаконных выборов в резолюции ООН.

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