СБУ сообщила о подозрении верхушке оккупационного "избиркома" в Херсонской области

Правоохранители сообщили о подозрении трем коллаборантам на оккупированной части Херсонской области. Они занимались проведением незаконных выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Служба безопасности задокументировала новые преступления коллаборантки Марины Захаровой - руководительницы оккупационной "центральной избирательной комиссии" во временно захваченной части Херсонской области.
"Злоумышленница является одной из главных организаторов фейкового плебисцита Кремля в оккупированных районах области в начале сентября этого года", - говорится в сообщении.
Женщина выполняла задание Москвы по созданию видимости "избирательного процесса" и его фальсификации в пользу кандидатов-марионеток Кремля.
Фото: Захарова (facebook.com/SecurSerUkraine)
По инициативе Захаровой представители "теризбиркомов" совместно с вооруженными захватчиками совершали подворовые обходы по домам местных жителей и "выбивали" из них "голоса".
Для организации незаконной деятельности она привлекла своего "заместителя" Сергея Высотина и так называемого "секретаря избиркома" Ирину Кравченко.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили всем трем враждебным соратникам о подозрении по факту коллаборационистской деятельности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее сотрудники СБУ сообщали ей о подозрении за содействие агрессору в проведении на территории региона "референдума" РФ в 2022 году.
Тогда Захарова получила от гауляйтера Владимира Сальдо "орден почета" за личный "вклад" в распространение оккупационного режима на юге Украины.
Напомним, россияне проводили так называемые выборы на временно оккупированных территориях Украины с 8 по 10 сентября.
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица призвал ввести жесткие санкции против России в ответ на подобные действия.
В то же время, в МИД Украины рассказали, что наша страна инициирует включение факта проведения незаконных выборов в резолюции ООН.
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