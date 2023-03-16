СБУ повідомила про підозру священнику УПЦ МП у розпалюванні релігійної ненависті
На Закарпатті співробітники СБУ повідомили про підозру настоятелю храму УПЦ МП у розпалюванні релігійної ненависті.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
"У грудні минулого року він неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців, які виявили бажання святкувати Різдво 25 грудня", - пише пресслужба.
СБУ задокументувала більше 7 епізодів, коли священник принижував релігійні почуття громадян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них.
На підставі зібраних доказів священнику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками.
"Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - додає СБУ.
Фото: СБУ повідомила про підозру священнику УПЦ МП у розпалюванні релігійної ненависті (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно викрила поплічника окупантів, який фотографував переміщення підрозділів ЗСУ у Дніпропетровській області.
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