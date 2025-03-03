СБУ повідомила про підозру співаку-пропагандисту Григорію Лепсу

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Григорію Лепсу. Йому інкримінують фінансування насильницьких дій окупантів та виправдовування агресії РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).
"Служба безпеки зібрала доказову базу і повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Григорію Лепсверідзе (більш відомому за сценічним псевдонімом "Лепс")", - йдеться у повідомленні СБУ.
За матеріалами справи, Лепс публічно підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а також виправдовує та фінансує російську війну.
СБУ задокументувала, як після одного з концертів влітку 2023 року Лепс на камери росЗМІ пообіцяв платити російським солдатам по мільйону рублів за кожен знищений танк ЗСУ.
Окрім того, за даними справи, співак неодноразово передавав окупаційним угрупованням РФ "гумдопомогу" у вигляді бронежилетів, комплектів натільної білизни та продуктів харчування. Про це Лепс регулярно розповідає під час своїх інтерв’ю російським пропагандистам.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Лепсу про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
В СБУ додали, що наразі тривають комплексні заходи для притягнення Лепса до відповідальності за злочини проти України, оскільки підозрюваний переховується від правосуддя на території Росії.
Нагадаємо, нещодавно російському співаку Ярославу Дронову, більш відомому під сценічним псевдонімом Shaman, було повідомлено про підозру через публічну підтримку й пропагування повномасштабної війни проти України.
Як пише СБУ, підозрюваний входить до кола підконтрольних Кремлю естрадних виконавців Росії, які публічно підтримують дії керівництва Росії, а також прославляють осіб, які беруть участь у війні проти України.