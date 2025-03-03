СБУ сообщила о подозрении певцу-пропагандисту Григорию Лепсу

"Служба безопасности собрала доказательную базу и сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсверидзе (более известному по сценическому псевдониму "Лепс")", - говорится в сообщении СБУ.

Детали дела

По материалам дела, Лепс публично поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину, а также оправдывает и финансирует российскую войну.

СБУ задокументировала, как после одного из концертов летом 2023 года Лепс на камеры росСМИ пообещал платить российским солдатам по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ.

Кроме того, по данным дела, певец неоднократно передавал оккупационным группировкам РФ "гумпомощь" в виде бронежилетов, комплектов нательного белья и продуктов питания. Об этом Лепс регулярно рассказывает во время своих интервью российским пропагандистам.

Что инкриминируют

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Лепсу о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, прославление ее участников).

В СБУ добавили, что сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения Лепса к ответственности за преступления против Украины, поскольку подозреваемый скрывается от правосудия на территории России.