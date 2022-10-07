Також у колабораційній діяльності підозрюються "високопосадовці" окупаційної влади у Луганській області, а саме:

Карякін Олексій - "голова" так званої "общественной палаты "ЛНР"

Мірошниченко Денис - "голова" так званого "народного совета "ЛНР";

Хорошилов Дмитро - "перший заступник голови" так званого "народного совета ЛНР".

Усім фігурантам повідомлено про підозру відповідно до:

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Колаборанти забезпечували проведення псевдореферендумів.

"Задокументовано, що голова "общественной палаты "ЛНР" направив звернення до псевдоочільника "ЛНР" Леоніда Пасічника з ініціативою проведення на тимчасово окупованій території Луганської області "референдуму" щодо приєднання до РФ на правах адміністративно-територіальної одиниці", - пише пресслужба СБУ.

Мірошниченко Денис "голова "народного совета ЛНР" провів засідання незаконного органу під час якого було прийнято "закон" про проведення "референдумів".

"Перший заступник голови "народного совета "ЛНР" Хорошилов, разом з іншими "депутатами", взяв участь у засіданні та проголосував за проведення "референдуму", - додає СБУ.

Фото: СБУ повідомила про підозру ще 26 організаторам псевдореферендумів в Україні (t.me/SBUkr/5322)