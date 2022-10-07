Также в коллаборационной деятельности подозреваются "высокопоставленные должностные лица" оккупационных властей в Луганской области, а именно:

Карякин Алексей - "глава" так называемой "общественной палаты "ЛНР"

Мирошниченко Денис – "глава" так называемого "народного совета "ЛНР";

Хорошилов Дмитрий – "первый заместитель главы" так называемого "народного совета ЛНР".

Всем фигуранты сообщено о подозрении в соответствии с:

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Коллаборанты обеспечивали проведение псевдореферендумов.

"Задокументировано, что глава "общественной палаты "ЛНР" направил обращение к псевдоглаварю "ЛНР" Леониду Пасечнику с инициативой проведения на временно оккупированной территории Луганской области "референдума" о присоединении к РФ на правах административно-территориальной единицы", - пишет пресс-служба СБУ.

Мирошниченко Денис "глава"народного совета ЛНР" провел заседание незаконного органа, во время которого был принят "закон" о проведении "референдумов".

"Первый заместитель главы "народного совета "ЛНР" Хорошилов вместе с другими "депутатами" принял участие в заседании и проголосовал за проведение "референдума", - добавляет СБУ.

Фото: СБУ сообщила о подозрении еще 26 организаторам псевдореферендумов в Украине (t.me/SBUkr/5322)