Служба безопасности Украины объявила о подозрении еще 26 организаторам фейковых "референдумов" в Донецкой и Луганской областях Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Также в коллаборационной деятельности подозреваются "высокопоставленные должностные лица" оккупационных властей в Луганской области, а именно:
Всем фигуранты сообщено о подозрении в соответствии с:
Коллаборанты обеспечивали проведение псевдореферендумов.
"Задокументировано, что глава "общественной палаты "ЛНР" направил обращение к псевдоглаварю "ЛНР" Леониду Пасечнику с инициативой проведения на временно оккупированной территории Луганской области "референдума" о присоединении к РФ на правах административно-территориальной единицы", - пишет пресс-служба СБУ.
Мирошниченко Денис "глава"народного совета ЛНР" провел заседание незаконного органа, во время которого был принят "закон" о проведении "референдумов".
"Первый заместитель главы "народного совета "ЛНР" Хорошилов вместе с другими "депутатами" принял участие в заседании и проголосовал за проведение "референдума", - добавляет СБУ.
Фото: СБУ сообщила о подозрении еще 26 организаторам псевдореферендумов в Украине (t.me/SBUkr/5322)
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