СБУ повідомила про підозру російському співаку Shaman

Як пише СБУ, підозрюваний входить до кола підконтрольних Кремлю естрадних виконавців Росії, які публічно підтримують дії керівництва Росії, а також прославляють осіб, які беруть участь у війні проти України. Для цього Дронов виступає на концертах, а також масових акціях, які спрямовані на підтримку диктатора Володимира Путіна.

В кінці 2022-го фігурант записав відео, в якому героїзував російських терористів, а також визнав збройну агресію Росії проти України, яка розпочалась у 2014-му.

Що загрожує

Дронову повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - заперечення тимчасової окупації частини території України, визнання правомірною збройну агресію Росії проти України, розпочату у 2014 році, а також глорифікація представників збройних формувань Російської Федерації (РФ), вчинені повторно з використанням засобів масової інформації.

Йому загрожує до восьми років тюрми.