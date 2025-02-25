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СБУ сообщила о подозрении российскому певцу Shaman

Фото: Ярослав Дронов, российский певец (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

Российскому певцу Ярославу Дронову, более известному под сценическим псевдонимом Shaman, сообщено о подозрении из-за публичной поддержки и пропаганды полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Как пишет СБУ, подозреваемый входит в круг подконтрольных Кремлю эстрадных исполнителей России, которые публично поддерживают действия руководства России, а также прославляют лиц, участвующих в войне против Украины. Для этого Дронов выступает на концертах, а также массовых акциях, которые направлены на поддержку диктатора Владимира Путина.

В конце 2022-го фигурант записал видео, в котором героизировал российских террористов, а также признал вооруженную агрессию России против Украины, которая началась в 2014-м.

Что грозит

Дронову сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - отрицание временной оккупации части территории Украины, признание правомерной вооруженную агрессию России против Украины, начатую в 2014 году, а также глорификация представителей вооруженных формирований Российской Федерации (РФ), совершенные повторно с использованием средств массовой информации.

Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлом году Spotify удалило профили российских артистов, которые поддерживают нападение России на Украину. Среди них был и "Шаман".

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Война в Украине