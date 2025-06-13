СБУ повідомила про підозру російському реперу Тіматі

Російського співака-пропагандиста Тимура Юнусова, більш відомого як Тіматі, звинуватили у злочинах проти України. СБУ заочно повідомила йому про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).
Артиста звинувачують у сприянні російській пропаганді, підтримці війни проти України та легітимізації окупації Криму.
За даними слідства, Тіматі не лише відкрито підтримував агресивну політику Кремля, а й активно брав участь у публічних заходах на підтримку російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, він був його довіреною особою під час президентських виборів у 2012, 2018 та 2024 роках, а також з'являвся на інавгураціях.
Крім того, Тіматі підтримував російську агресію, анексію Криму та порушення фундаментальних прав України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.
"Задокументовано, що цей фігурант взяв участь у щонайменше 7 пропагандистських концертах на тимчасово захопленому півострові, які були спрямовані на легітимізацію окупації Криму", - йдеться у повідомленні.
Наразі артисту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди державним інтересам, вчинене повторно).
Раніше Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Григорію Лепсу. Йому інкримінують фінансування насильницьких дій окупантів та виправдовування агресії РФ проти України.
Також співаку з РФ Ярославу Дронову, більш відомому під сценічним псевдонімом Shaman, було повідомлено про підозру через публічну підтримку й пропагування повномасштабної війни проти України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого року Spotify видалило профілі російських артистів, які підтримують напад Росії на Україну. Серед них був й Шаман.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.