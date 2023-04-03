СБУ повідомила про підозру прокремлівському блогеру-мільйоннику

Служба безпеки України повідомила про підозру блогеру Юрію Подоляку, який працює на Кремль й публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Перебуваючи на території країни-агресора, він бере активну участь в інформаційно-психологічних операціях російських спецслужб. Зловмисник регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, у тому числі на ток-шоу Соловйова", - пише пресслужба.
Під час ефірів блогер закликає до захоплення України й підтримки російських окупантів у знищенні цивільної інфраструктури нашої країни.
Зокрема пропагандист масово поширює фейки щодо подій на фронті у власних соціальних мережах й каналах Youtube, Rutube.
Блогеру було повідомлено про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:
"Наразі фігурант перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", - додає пресслужба.
Фото: Юрій Подоляка (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні судитимуть окупанта, який брав участь у спеціальних рейдах в Ірпені Київської області та знущався над цивільними.
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