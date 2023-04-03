СБУ сообщила о подозрении прокремлевскому блоггеру-миллионнику

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогеру Юрию Подоляку, работающему на Кремль и публично оправдывающему российскую вооруженную агрессию против Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
"Находясь на территории страны-агрессора, он активно участвует в информационно-психологических операциях российских спецслужб. Злоумышленник регулярно выступает на пропагандистских телеканалах, в том числе на ток-шоу Соловьева", - пишет пресс-служба.
Во время эфиров блоггер призывает к захвату Украины и поддержке российских оккупантов в уничтожении гражданской инфраструктуры нашей страны.
В частности, пропагандист массово распространяет фейки о событиях на фронте в собственных социальных сетях и каналах Youtube, Rutube.
Блоггеру было сообщено о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:
"Сейчас фигурант находится на территории России. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности", - добавляет пресс-служба.
Фото: Юрий Подоляка (t.me/SBUkr)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине будут судить оккупанта, который участвовал в специальных рейдах в Ирпене Киевской области и издевался над гражданскими.
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