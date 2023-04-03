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СБУ сообщила о подозрении прокремлевскому блоггеру-миллионнику

Фото: Юрий Подоляка (скриншот)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогеру Юрию Подоляку, работающему на Кремль и публично оправдывающему российскую вооруженную агрессию против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Находясь на территории страны-агрессора, он активно участвует в информационно-психологических операциях российских спецслужб. Злоумышленник регулярно выступает на пропагандистских телеканалах, в том числе на ток-шоу Соловьева", - пишет пресс-служба.

Во время эфиров блоггер призывает к захвату Украины и поддержке российских оккупантов в уничтожении гражданской инфраструктуры нашей страны.

В частности, пропагандист массово распространяет фейки о событиях на фронте в собственных социальных сетях и каналах Youtube, Rutube.

Блоггеру было сообщено о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 109 - действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;
  • ч. 1 ст. 110 - распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины;
  • ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
  • ст. 436 - пропаганда войны;
  • ч. 2 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

"Сейчас фигурант находится на территории России. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности", - добавляет пресс-служба.

Фото: Юрий Подоляка (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине будут судить оккупанта, который участвовал в специальных рейдах в Ирпене Киевской области и издевался над гражданскими.

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