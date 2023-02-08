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СБУ повідомила про підозру посадовцям, які займалися махінаціями у будівельній сфері

Фото: СБУ повідомила про підозру посадовцям, які займалися махінаціями у будівельній сфері (t.me/SBUkr)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники СБУ повідомили про підозру посадовцям Національної спілки архітекторів України, які незаконно змінювали дані в державній електронній системі у галузі будівництва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що зловмисники "видавали" нові сертифікати атестації архітекторів, хоча не мали на це прав. Для цього вони незаконно змінювали персональні дані архітекторів у раніше виданих сертифікатах.

Так, представник Національної спілки архітекторів, за вказівкою керівника, передав підконтрольній третій особі свій електронний ключ для входу в електронну систему. Він використовував свій ключ та прогалини в протоколах безпеки системи, здійснюючи несанкціоноване втручання та зміну особистих даних в старих сертифікатах архітекторів з окупованого Криму на необхідних "новостворених".

Зазначається, що усі дії нових архітекторів з використанням таких "чорних" сертифікатів можуть бути визнані в судовому порядку незаконними. Це потягне за собою інші негативні наслідки для забудовників та простих громадян.

СБУ викрила та заблокувала схему наприкінці минулого року. Під час обшуків за місцями проживання і роботи ділків було виявлено електронний ключ доступу до Системи, комп’ютерну техніку та інші цифрові носії інформації з доказами злочинних дій.

Керівнику Національної спілки архітекторів України, його заступниці та IT фахівцю, що безпосередньо здійснював втручання, було оголошено про підозру за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, СБУ нейтралізувала низку банд, які тероризували жителів Одеси, Харкова та Сумської області.

Окрім того, у Харкові затримали російського агента, який коригував ворожі ракетні та передавав загарбникам інформацію про військових.

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