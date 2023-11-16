СБУ повідомила про підозру міністру енергетики Росії

За даними слідства, російський міністр сприяє вищому військово-політичному керівництву РФ у забезпеченні електроенергією окупаційних угруповань.

Для цього у липні 2022 року Шульгінов прибув до тимчасово окупованого Криму, де анонсував "приєднання" енергосистеми півострова до захоплених електростанцій у лівобережній Херсонській області.

Згідно із задумом російського посадовця відповідні високовольтні лінії електропередач функціонують за напрямками "Каховська - Джанкой" та "Каховська - Островська".

Зазначається, що таким чином він забезпечує енергопостачання військових підрозділів та окупаційних адміністрацій Росії, які базуються на тимчасово окупованій території на півдні України.

Крім того, Шульгінов виконує завдання кремля щодо підключення захоплених українських енергооб’єктів до єдиної енергосистеми країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському міністру про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1, 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Санкція статей передбачає покарання до 10 років тюрми. Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Підозри російським міністрам

Нагадаємо, нещодавно співробітники Служби безпеки Україна повідомили про підозру міністру транспорту Росії Віталію Савєльєву, який брав участь у підготовці та проведенні збройної агресії проти України.

За даними слідства, високопосадовець сприяв Міноборони РФ у переміщенні особового складу, озброєння та військової техніки окупантів до кордонів України та у захоплені райони. Переправлення колон здійснювали залізничним транспортом через територію Криму.