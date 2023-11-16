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СБУ сообщила о подозрении министру энергетики России

Фото: министр энергетики РФ Николай Шульгинов (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении министру энергетики РФ Николаю Шульгинову, который "подключил" военные базы оккупантов к захваченным электростанциям в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, российский министр способствует высшему военно-политическому руководству РФ в обеспечении электроэнергией оккупационных группировок.

Для этого в июле 2022 года Шульгинов прибыл в временно оккупированный Крым, где анонсировал "присоединение" энергосистемы полуострова к захваченным электростанциям в левобережной Херсонской области.

Согласно замыслу российского чиновника, соответствующие высоковольтные линии электропередач функционируют по направлениям "Каховская - Джанкой" и "Каховская - Островская".

Таким образом, он обеспечивает энергоснабжение военных подразделений и оккупационных администраций России, которые базируются на временно оккупированной территории на юге Украины.

Кроме того, Шульгинов выполняет задачи кремля по подключению захваченных украинских энергообъектов к единой энергосистеме страны-агрессора.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили российскому министру о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 1, 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы. Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Подозрения российским министрам

Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении министру транспорта России Виталию Савельеву, принимавшему участие в подготовке и проведении вооруженной агрессии против Украины.

По данным следствия, чиновник способствовал Минобороны РФ в перемещении личного состава, вооружения и военной техники оккупантов к границам Украины и в захваченные районы. Переправку колонн осуществляли железнодорожным транспортом через территорию Крыма.

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