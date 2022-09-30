СБУ повідомила про підозру колаборанту, який погрожував голові Луганської ВЦА розправою

Колаборанту, який сприяв захопленню Росією власного рідного міста - Рубіжного, було повідомлено про підозру. Під час окупації зрадник також надсилав погрози голові Луганської ВЦА.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-кана л СБУ.

"Служба безпеки України повідомила про підозру мешканцю Рубіжного, який на початку повномасштабного вторгнення РФ допомагав окупантам захопити своє рідне місто та сусідній Сєвєродонецьк. Для цього він передавав ворогу детальну інформацію про дислокацію та переміщення Сил оборони України", - пише пресслужба СБУ.

Чоловіка було затримано ще навесні, однак оголошення підозри потребувало тривалих експертиз.

Під час вторгнення Росії, зрадник сприяв швидкій окупації регіону. Також за власною ініціативою колаборант надсилав голові Луганської ВЦА анонімні погрози. Він "обіцяв" фізичну розправу, якщо той не припинить роботу із організації захисту регіону.

"Слідство встановило, що 46-річний працівник рубіжанського хімзаводу «Зоря» наприкінці лютого 2022 року встановив зв'язок з двома представниками російських окупаційних військ", - додає СБУ.

Зрадник збирав для Росії дані щодо дислокації та переміщення наших воїнів, а також технік, їх численність та розташування фортифікаційних споруд.

"Для цього здійснював фото- та відеофіксацію, а зібраний матеріал відправляв "зв’язковим" з детальним описом через закриті канали зв’язку", - відзначає пресслужба.

Уся зібрана ним інформація використовувалась ворогом для завдання вогневих ударів.