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СБУ повідомила про підозру головному конструктору дронів ZALA та "Ланцет"

Четвер 03 жовтня 2024 13:42
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СБУ повідомила про підозру головному конструктору дронів ZALA та "Ланцет" Фото: Олександр Захаров, головний конструктор російських дронів ZALA та "Ланцет" (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Головному конструктору дронів ZALA та "Ланцет" Олександру Захарову заочно повідомлено про підозру. Від початку повномасштабної війни підприємство підозрюваного ZALA Aero Group виготовило майже 5 тисяч безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Як й зазначалось вище, Захаров є власником, а також головним конструктором компанії ZALA Aero Group, яка розробляє безпілотні системи для війни проти України. Наразі підприємство базується в Іжевську та є одним з найбільших виробників дронів для військових формувань Російської Федерації (РФ).

Серед основних зразків безпілотних літальних апаратів компанії:

  • дрони типу "Ланцет";
  • новітні розвідувальні безпілотники ZALA Z-16 та ZALA Z-20.

"Зазвичай ворог використовує "Ланцети" як дрони-камікадзе для прямих атак по українській бронетехніці, а дрони ZALA здійснюють пошук потенційних цілей, коригують по них вогонь, а після ураження фіксують наслідки ударів", - додає СБУ.

СБУ повідомила про підозру головному конструктору дронів ZALA та &quot;Ланцет&quot;

Фото: Олександр Захаров, головний конструктор російських дронів ZALA та "Ланцет" (t.me/SBUkr)

Що загрожує

Захарову повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України - пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення підозрюваного до відповідальності, оскільки він перебуває у Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна також повідомляла про підозру генерал-майору Російської Федерації Роберту Баранову, який відповідає за ракетні обстріли по території нашої країни.

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