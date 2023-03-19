Гауляйтер захопленого Бердянська отримав 15 років в'язниці

Запорізький суд призначив покарання гауляйтеру тимчасово окупованого Бердянська Олександру Сауленку. У вироку суду йдеться про 15 років в’язниці з конфіскацією всього майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"До 24 лютого 2022 року майбутній зрадник був маловідомим підприємцем без яскравої політичної кар’єри. Проте вже тоді входив до проросійської партії "Союз лівих сил" і їздив на Росію", - розповів він.

За словами Федорова, після повномасштабного вторгнення Росії окупанти, не знайшовши інших охочих, поставили його пішаком від "окупаційної влади" у Бердянську.

"Гауляйтер відзначився провалом псевдореферендуму і вивезенням українського зерна через Бердянський порт на Росію.", - додав мер Мелітополя.