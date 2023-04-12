СБУ повідомила про підозру екс-беркутівцю, який організував мережу агентів РФ в 5 регіонах

"Служба безпеки встановила особу керівника агентурної групи ФСБ, яку було викрито у ході контрдиверсійних заходів на Донеччині у серпні минулого року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, ним виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут" - Валерій Астахов.

Що відомо про Астахова

Після окупації Криму він перейшов на бік ворога і вступив до лав підконтрольного російській спецслужбі угруповання під назвою "Євпаторійська рота народного ополчення".

На початку повномасштабного вторгнення ФСБ доручила Астахову сформувати власну агентурну групу для розвідувально-підривної діяльності проти України.

Що відомо про агентурну мережу Астахова

До її складу зрадник дистанційно залучив декілька десятків мешканців південних і східних регіонів, у тому числі з Бахмута. Зокрема, за даними Офісу генпрокурора, агентурна мережа діяла в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Запорізькій та Одеській областях.

"До цієї мережі підозрюваний залучив низку жителів регіонів, де проходять бойові дії. Агенти надавали відомості про місця зосередження військової техніки та особового складу ЗСУ", - розповіли в Офісі.

Отриману інформацію зловмисники переправляли Астахову через Telegram у вигляді локацій на електронних картах з детальним описом об’єктів.

Колишній беркутівець передавав ці дані своїм кураторам з ФСБ на території захопленого Криму.

Вони потрібні були окупантам для наведення і коригування ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ.

Де зараз Астахов?

Наразі він переховується на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника, а також усіх його поплічників та їхніх російських "кураторів" до відповідальності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Астахову про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, що під час спецоперації у Бахмуті в кінці літа 2022 року контррозвідка СБУ затримала одного з активних учасників ворожої агентури з оперативним псевдонімом "Сєдой".

Як повідомлялось, в Україні ще вісім окупантів відправили до тюрми за тероризм та держзраду. Обвинувачені воювали проти ЗСУ під Бахмутом та допомагали РФ у Херсоні.

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