СБУ сообщила о подозрении экс-беркутовцу, организовавшему сеть агентов РФ в 5 регионах

"Служба безопасности установила личность руководителя агентурной группы ФСБ, которая была разоблачена в ходе контрдиверсионных мер в Донецкой области в августе прошлого года", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, им оказался бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут" - Валерий Астахов.

Что известно об Астахове

После оккупации Крыма он перешел на сторону врага и вступил в ряды подконтрольной российской спецслужбе группировки под названием "Евпаторийская рота народного ополчения".

В начале полномасштабного вторжения ФСБ поручила Астахову сформировать собственную агентурную группу для разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Что известно об агентурной сети Астахова

В ее состав предатель дистанционно привлек несколько десятков жителей южных и восточных регионов, в том числе из Бахмута. В частности, по данным Офиса генпрокурора, агентурная сеть действовала в Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской и Одесской областях.

"В эту сеть подозреваемый привлек ряд жителей регионов, где проходят боевые действия. Агенты предоставляли сведения о местах сосредоточения военной техники и личного состава ВСУ", - рассказали в Офисе.

Полученную информацию злоумышленники направляли Астахову через Telegram в виде локаций на электронных картах с подробным описанием объектов.

Бывший беркутовец передавал эти данные своим кураторам из ФСБ на территории захваченного Крыма.

Они были нужны оккупантам для наведения и корректировки ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских войск.

Где сейчас Астахов?

Пока он скрывается на временно оккупированной территории на юге Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению предателя, а также всех его приспешников и их российских "кураторов" к ответственности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Астахову о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, что во время спецоперации в Бахмуте в конце лета 2022 года контрразведка СБУ задержала одного из активных участников вражеской агентуры с оперативным псевдонимом "Седой".

Как сообщалось, в Украине еще восемь оккупантов отправили в тюрьму за терроризм и госизмену. Обвиняемые воевали против ВСУ под Бахмутом и помогали РФ в Херсоне.