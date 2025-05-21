СБУ вручила Кисельову нову підозру: пропагандисту інкримінують чотири статті

Служба безпеки України заочно повідомила про нову підозру російському пропагандисту Дмитру Кисельову. Його звинувачують у закликах до захоплення України, пропаганді війни та виправдовуванні злочинів російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).
За даними слідства, Кисельов системно поширює кремлівську дезінформацію, виправдовує агресію проти України і закликає до повалення конституційного ладу.
Він є ведучим програми "Вісті тижня" на пропагандистському телеканалі "Росія-1" і входить до найближчого медійного оточення Путіна.
Це вже не перша підозра Кисельову - ще у 2022 році СБУ заочно повідомила йому про підозру за посягання на територіальну цілісність України.
Тепер же, на основі нової доказової бази й експертиз, йому інкримінують злочини за чотирма статтями Кримінального кодексу, зокрема:
Кисельов переховується на території росії. СБУ продовжує вживати заходів для притягнення його до відповідальності.
Підозри СБУ
Нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) заочно повідомила про підозру російському пропагандисту Борису Корчевнікову, який у своїх публічних виступах виправдовує агресію РФ проти України і закликає до знищення українців.
Крім того, російському співаку Ярославу Дронову, більш відомому під сценічним псевдонімом Shaman, було повідомлено про підозру через публічну підтримку та пропаганду повномасштабної війни проти України.
Як пише СБУ, підозрюваний входить до кола підконтрольних Кремлю естрадних виконавців Росії, які публічно підтримують дії керівництва Росії, а також прославляють осіб, які беруть участь у війні проти України.
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