СБУ вручила Киселеву новое подозрение: пропагандисту инкриминируют четыре статьи

По данным следствия, Киселев системно распространяет кремлевскую дезинформацию, оправдывает агрессию против Украины и призывает к свержению конституционного строя.

Он является ведущим программы "Вести недели" на пропагандистском телеканале "Россия-1" и входит в ближайшее медийное окружение Путина.

Это уже не первое подозрение Киселеву - еще в 2022 году СБУ заочно сообщила ему о подозрении за посягательство на территориальную целостность Украины.

Что инкриминируют

Теперь же, на основе новой доказательной базы и экспертиз, ему инкриминируют преступления по четырем статьям Уголовного кодекса, в частности:

посягательство на территориальную целостность Украины, что привело к тяжелым последствиям;

призывы к захвату власти через медиа;

пропаганда войны;

оправдание и глорификация агрессии РФ.

Киселев скрывается на территории россии. СБУ продолжает принимать меры для привлечения его к ответственности.