СБУ повідомила про нові підозри російській пропагандистці Скабєєвій

Служба безпеки України (СБУ) заочно повідомила про нові підозри російській пропагандистці Ользі Скабєєвій за її злочинну діяльність.

Вона активно виправдовує війну Росії проти України і закликає до захоплення українських територій, використовуючи медійні ресурси Кремля для поширення маніпуляцій та інформаційних атак.

За даними СБУ, Ольга Скабєєва є частиною кремлівського медіапулу, який відповідає за масову пропаганду.

Пропагандистка неодноразово публічно закликала до захоплення ключових українських міст, таких як Київ, Херсон та Запоріжжя, а також пропонувала командуванню окупантів знищити енергетичну інфраструктуру України. Це, за її словами, мало б знеструмити великі регіони країни.

Скабєєва активно просуває свої тези в ефірах передачі "60 хвилин" на російському телеканалі "Росія-1", який є одним з головних рупорів Кремлівської пропаганди. Ініційовані СБУ судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності Скабєєвої.

Що інкримінують

Зібрані доказів стали підставою для оголошення підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу України: посягання на територіальну цілісність країни, виправдовування агресії, спроби змінити конституційний лад і пропаганда війни через ЗМІ.

Оскільки пропагандистка переховується від правосуддя на території Росії, СБУ продовжує роботу з її затримання та притягнення до відповідальності.