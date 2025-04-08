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СБУ повідомила про нові підозри російській пропагандистці Скабєєвій

Вівторок 08 квітня 2025 13:47
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СБУ повідомила про нові підозри російській пропагандистці Скабєєвій Фото: російська пропагандистка Ольга Скабєєва (росЗМІ)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ заочно повідомила про нові підозри російській пропагандистці Ользі Скабєєвій. Вона підозрюється у виправдовуванні агресії Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).

Служба безпеки України (СБУ) заочно повідомила про нові підозри російській пропагандистці Ользі Скабєєвій за її злочинну діяльність.

Вона активно виправдовує війну Росії проти України і закликає до захоплення українських територій, використовуючи медійні ресурси Кремля для поширення маніпуляцій та інформаційних атак.

За даними СБУ, Ольга Скабєєва є частиною кремлівського медіапулу, який відповідає за масову пропаганду.

СБУ повідомила про нові підозри російській пропагандистці Скабєєвій

Пропагандистка неодноразово публічно закликала до захоплення ключових українських міст, таких як Київ, Херсон та Запоріжжя, а також пропонувала командуванню окупантів знищити енергетичну інфраструктуру України. Це, за її словами, мало б знеструмити великі регіони країни.

Скабєєва активно просуває свої тези в ефірах передачі "60 хвилин" на російському телеканалі "Росія-1", який є одним з головних рупорів Кремлівської пропаганди. Ініційовані СБУ судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності Скабєєвої.

Що інкримінують

Зібрані доказів стали підставою для оголошення підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу України: посягання на територіальну цілісність країни, виправдовування агресії, спроби змінити конституційний лад і пропаганда війни через ЗМІ.

Оскільки пропагандистка переховується від правосуддя на території Росії, СБУ продовжує роботу з її затримання та притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) заочно повідомила про підозру російському пропагандисту Борису Корчевнікову, який у своїх публічних виступах виправдовує агресію РФ проти України і закликає до знищення українців.

Крім того, російському співаку Ярославу Дронову, більш відомому під сценічним псевдонімом Shaman, було повідомлено про підозру через публічну підтримку та пропаганду повномасштабної війни проти України.

Як пише СБУ, підозрюваний входить до кола підконтрольних Кремлю естрадних виконавців Росії, які публічно підтримують дії керівництва Росії, а також прославляють осіб, які беруть участь у війні проти України.

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