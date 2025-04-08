ua en ru
Вт, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

СБУ сообщила о новых подозрениях российской пропагандистке Скабеевой

Вторник 08 апреля 2025 13:47
UA EN RU
СБУ сообщила о новых подозрениях российской пропагандистке Скабеевой Фото: российская пропагандистка Ольга Скабеева (росСМИ)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ заочно сообщила о новых подозрениях российской пропагандистке Ольге Скабеевой. Она подозревается в оправдании агрессии России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила о новых подозрениях российской пропагандистке Ольге Скабеевой за ее преступную деятельность.

Она активно оправдывает войну России против Украины и призывает к захвату украинских территорий, используя медийные ресурсы Кремля для распространения манипуляций и информационных атак.

По данным СБУ, Ольга Скабеева является частью кремлевского медиапула, который отвечает за массовую пропаганду.

СБУ сообщила о новых подозрениях российской пропагандистке Скабеевой

Пропагандистка неоднократно публично призывала к захвату ключевых украинских городов, таких как Киев, Херсон и Запорожье, а также предлагала командованию оккупантов уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Это, по ее словам, должно было бы обесточить крупные регионы страны.

Скабеева активно продвигает свои тезисы в эфирах передачи "60 минут" на российском телеканале "Россия-1", который является одним из главных рупоров Кремлевской пропаганды. Инициированные СБУ судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности Скабеевой.

Что инкриминируют

Собранные доказательства стали основанием для объявления подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: посягательство на территориальную целостность страны, оправдание агрессии, попытки изменить конституционный строй и пропаганда войны через СМИ.

Поскольку пропагандистка скрывается от правосудия на территории России, СБУ продолжает работу по ее задержанию и привлечению к ответственности.

Напомним, что Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила о подозрении российскому пропагандисту Борису Корчевникову, который в своих публичных выступлениях оправдывает агрессию РФ против Украины и призывает к уничтожению украинцев.

Кроме того, российскому певцу Ярославу Дронову, более известному под сценическим псевдонимом Shaman, было сообщено о подозрении из-за публичной поддержки и пропаганды полномасштабной войны против Украины.

Как пишет СБУ, подозреваемый входит в круг подконтрольных Кремлю эстрадных исполнителей России, которые публично поддерживают действия руководства России, а также прославляют лиц, участвующих в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Сделка о природных ресурсах Украины: Bloomberg узнало, кого Киев отправит в Вашингтон
Сделка о природных ресурсах Украины: Bloomberg узнало, кого Киев отправит в Вашингтон
DAILY
Трамп толкает мир в кризис? Почему страх торговой войны обваливает фондовые рынки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Трамп толкает мир в кризис? Почему страх торговой войны обваливает фондовые рынки