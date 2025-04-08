СБУ сообщила о новых подозрениях российской пропагандистке Скабеевой
СБУ заочно сообщила о новых подозрениях российской пропагандистке Ольге Скабеевой. Она подозревается в оправдании агрессии России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила о новых подозрениях российской пропагандистке Ольге Скабеевой за ее преступную деятельность.
Она активно оправдывает войну России против Украины и призывает к захвату украинских территорий, используя медийные ресурсы Кремля для распространения манипуляций и информационных атак.
По данным СБУ, Ольга Скабеева является частью кремлевского медиапула, который отвечает за массовую пропаганду.
Пропагандистка неоднократно публично призывала к захвату ключевых украинских городов, таких как Киев, Херсон и Запорожье, а также предлагала командованию оккупантов уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Это, по ее словам, должно было бы обесточить крупные регионы страны.
Скабеева активно продвигает свои тезисы в эфирах передачи "60 минут" на российском телеканале "Россия-1", который является одним из главных рупоров Кремлевской пропаганды. Инициированные СБУ судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности Скабеевой.
Что инкриминируют
Собранные доказательства стали основанием для объявления подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: посягательство на территориальную целостность страны, оправдание агрессии, попытки изменить конституционный строй и пропаганда войны через СМИ.
Поскольку пропагандистка скрывается от правосудия на территории России, СБУ продолжает работу по ее задержанию и привлечению к ответственности.
Напомним, что Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила о подозрении российскому пропагандисту Борису Корчевникову, который в своих публичных выступлениях оправдывает агрессию РФ против Украины и призывает к уничтожению украинцев.
Кроме того, российскому певцу Ярославу Дронову, более известному под сценическим псевдонимом Shaman, было сообщено о подозрении из-за публичной поддержки и пропаганды полномасштабной войны против Украины.
Как пишет СБУ, подозреваемый входит в круг подконтрольных Кремлю эстрадных исполнителей России, которые публично поддерживают действия руководства России, а также прославляют лиц, участвующих в войне против Украины.
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