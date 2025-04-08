СБУ сообщила о новых подозрениях российской пропагандистке Скабеевой

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила о новых подозрениях российской пропагандистке Ольге Скабеевой за ее преступную деятельность.

Она активно оправдывает войну России против Украины и призывает к захвату украинских территорий, используя медийные ресурсы Кремля для распространения манипуляций и информационных атак.

По данным СБУ, Ольга Скабеева является частью кремлевского медиапула, который отвечает за массовую пропаганду.

Пропагандистка неоднократно публично призывала к захвату ключевых украинских городов, таких как Киев, Херсон и Запорожье, а также предлагала командованию оккупантов уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Это, по ее словам, должно было бы обесточить крупные регионы страны.

Скабеева активно продвигает свои тезисы в эфирах передачи "60 минут" на российском телеканале "Россия-1", который является одним из главных рупоров Кремлевской пропаганды. Инициированные СБУ судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности Скабеевой.

Что инкриминируют

Собранные доказательства стали основанием для объявления подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: посягательство на территориальную целостность страны, оправдание агрессии, попытки изменить конституционный строй и пропаганда войны через СМИ.

Поскольку пропагандистка скрывается от правосудия на территории России, СБУ продолжает работу по ее задержанию и привлечению к ответственности.