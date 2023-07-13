СБУ повідомила митрополиту Павлу про нову підозру: його можуть заарештувати

Встановлено, що за день до оголошення митрополиту Павлу першої підозри від СБУ він дав відео-інтерв’ю одному з українських медіа. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави.

Окрім того, він назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року.

Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила ці факти злочинних дій клірика.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили митрополиту про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України за вчинене службовою особою повторно).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів.

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що цьому передувало

Митрополит Павло у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців. Зокрема, він принижував погляди вірян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них.

Петро Лебідь навіть робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували російську агресію.

1 квітня митрополиту Павлу вручили повідомлення про підозру. Того ж дня суд призначив йому домашній арешт на 60 діб. Наприкінці травня запобіжний захід продовжили ще на місяць.

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