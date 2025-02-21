У Росії готуються оголосити про "перемогу" у війні до третьої річниці вторгнення, - ГУР

Пропагандисти, а також спецслужби країни-окупанта Російської Федерації (РФ) отримали вказівку з Кремля щодо просування "переможних" наративів до роковини повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Метою інформаційної кампанії ворога є:

розпалювання зневіри серед українського суспільства;

дестабілізація ситуації всередині України;

дискредитація України серед держав-партнерів, які надають критично важливу військову допомогу.

Згідно з даними ГУР, серед ключових наративів ворога будуть:

"Захід зрадив Україну";

"Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон";

"США і Росія про все домовились за спиною України";

"Українська влада - нелегітимна";

"Українська армія програє на фронті";

"Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги".

У тому ж числі в Росії планують також оголосити про нібито "перемогу" у війні до "круглої дати" - 24 лютого 2025-го. Також можуть лунати заяви й про "перемогу Росії над НАТО" через те, що пропаганда ворога тривалий час описувала повномасштабну війну, як війну проти Альянсу.

Зокрема спецслужбам у Кремлі наказали використовувати в інформаційно-психологічних кампанія активізацію дипломатичних зусиль нової адміністрації президента США щодо завершення повномасштабної війни й двосторонню зустріч делегацій у Саудівській Аравії.

"Одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди Росії - статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити плащ-пальтом начебто готової до мирного врегулювання "конструктивної сторони конфлікту", - пише ГУР й додає, що для європейських союзників України Росія планує застосувати штамп "ворогів миру".