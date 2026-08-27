СБУ попередила про нову схему РФ: кого намагаються завербувати через військовополонених

Російські спецслужби активізували спроби завербувати українців, чиї родичі перебувають у полоні. У СБУ закликають не погоджуватися на співпрацю з ворогом та повідомляти про подібні випадки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію СБУ.
Служба безпеки України фіксує посилення спроб російських спецслужб залучити до співпраці родичів українських військовослужбовців, які перебувають у полоні РФ.
Як зазначають у СБУ, представники російських спецслужб чи підконтрольні їм особи пов'язуються із постраждалими сім'ями по телефону, через месенджери чи відеозв'язок. У деяких випадках спілкування відбувається у присутності самого військовополоненого.
Під час таких контактів представники РФ можуть намагатись отримати чутливі відомості. Зокрема, йдеться про дані про:
В окремих випадках представники ворога одразу ставлять завдання щодо скоєння диверсій, терактів або вбивств на замовлення. Крім того, родичів можуть намагатись залучити до інформаційно-психологічних кампаній, спрямованих на дискредитацію України.
За виконання подібних завдань росіяни можуть обіцяти нібито лояльне ставлення до військовополоненого або включення його до "списків обміну". Проте, наголошують у СБУ, співпраця з ворогом ніяк не впливає на можливість обміну.
Також зафіксовано випадки, коли родичі вимагають гроші. При цьому їм безпідставно обіцяють сприяння у поверненні близьких із полону.
Служба безпеки України закликає не погоджуватися на співпрацю з представниками країни-агресора та організаторами подібних шахрайських схем.
У разі спроби вербування необхідно негайно повідомити про це Службу безпеки України. По можливості слід зафіксувати розмову чи листування, оскільки ці матеріали можуть допомогти встановити обставини спроби вербування.
Нагадаємо, що раніше СБУ вже повідомляла про випадки, коли російські спецслужби намагалися залучати українців до злочинної діяльності, маскуючись під представників українських правоохоронних органів та використовуючи різні приводи для тиску на громадян, щоб схилити їх до підпалів, терактів та інших протиправних дій.