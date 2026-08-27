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СБУ предупредила о новой схеме РФ: кого пытаются завербовать через военнопленных

14:58 27.08.2026 Чт
2 мин
Что задумали спецслужбы РФ?
aimg Анастасия Никончук
Фото: пленные (Telegram-канал Владимира Зеленского)

Российские спецслужбы активизировали попытки завербовать украинцев, чьи родственники находятся в плену. В СБУ призывают не соглашаться на сотрудничество с врагом и сообщать о подобных случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию СБУ.

Как россияне выходят на связь

Служба безопасности Украины фиксирует усиление попыток российских спецслужб привлечь к сотрудничеству родственников украинских военнослужащих, которые находятся в плену РФ.

Как отмечают в СБУ, представители российских спецслужб или подконтрольные им лица связываются с пострадавшими семьями по телефону, через мессенджеры или видеосвязь. В некоторых случаях общение происходит в присутствии самого военнопленного.

Какую информацию требуют

Во время таких контактов представители РФ могут пытаться получить чувствительные сведения. В частности, речь идет о данных о:

  • местах расположения военных объектов и подразделений;
  • маршрутах перемещения техники и личного состава;
  • контактах и персональных данных других военнослужащих.

В отдельных случаях представители врага сразу ставят задачи по совершению диверсий, терактов или заказных убийств. Кроме того, родственников могут пытаться привлечь к информационно-психологическим кампаниям, направленным на дискредитацию Украины.

Что обещают родственникам

За выполнение подобных заданий россияне могут обещать якобы лояльное отношение к военнопленному или включение его в "списки обмена". Однако, подчеркивают в СБУ, сотрудничество с врагом никак не влияет на возможность обмена.

Также зафиксированы случаи, когда у родственников требуют деньги. При этом им безосновательно обещают содействие в возвращении близких из плена.

СБУ призывает не идти на контакт с врагом

Служба безопасности Украины призывает не соглашаться на сотрудничество с представителями страны-агрессора и организаторами подобных мошеннических схем.

В случае попытки вербовки необходимонемедленно сообщить об этом в Службу безопасности Украины. По возможности следует зафиксировать разговор или переписку, поскольку эти материалы могут помочь установить обстоятельства попытки вербовки.

Напоминаем, что ранее СБУ уже сообщала о случаях, когда российские спецслужбы пытались вовлекать украинцев в преступную деятельность, маскируясь под представителей украинских правоохранительных органов и используя различные поводы для давления на граждан, чтобы склонить их к поджогам, терактам и другим противоправным действиям.

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