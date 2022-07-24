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В СБУ показали уничтожение вражеского танка дроном и "реакцию" россиян на это (видео)

Фото: в СБУ показали уничтожение вражеского танка дроном и" реакцию " россиян на это (facebook.com/usofcom)
Автор: Мария Кучерявец

Военные контрразведчики СБУ уничтожили ударным дроном российский танк Т-72. В результате чего удалось ликвидировать 15 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, СБУ обнародовала кадры уничтожения вражеского танка, а также перехватила разговор оккупанта-очевидца, который решил рассказать матери об этом событии и детали последних минут жизни россиян.

"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню сбросили, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, сбросили боеприпас и его разорвало", - рассказывает оккупант.

Напомним, СБУ перехватила разговор, в котором российские оккупанты жалуются, что страдают от действий Вооруженных сил Украины и не могут захватить даже одно село в Харьковской области.

Добавим, россиянин в перехваченном разговоре признался об огромных потерях армии. Так, из его роты выжило лишь 10 человек.

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