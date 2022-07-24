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В СБУ показали знищення ворожого танку дроном та "реакцію" росіян на це (відео)

Фото: в СБУ показали знищення ворожого танку дроном та "реакцію" росіян на це (facebook.com/usofcom)
Автор: Марія Кучерявець

Військові контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський танк Т-72. Внаслідок чого вдалося ліквідувати 15 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Так, СБУ оприлюднила кадри знищення ворожого танку, а також перехопила розмову окупанта-очевидця, який вирішив розповісти матері про цю подію та деталі останніх хвилин життя росіян.

"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало", - розповідає окупант.

Нагадаємо, СБУ також перехопила розмову, в якій російські окупанти жаліються, що потерпають від дій Збройних сил України і не можуть захопити навіть одне село в Харківській області.

Додамо, росіянин у перехопленій розмові зізнався про величезні втрати армії. Так, з його роти вижило лише 10 людей.

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