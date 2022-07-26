В СБУ показали уничтожение из дронов трех танков россиян (видео)

Военная контрразведка СБУ уничтожила ударными дронами три российских Т-72.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"На днях еще три Т-72 попали на прицел и были также ярко уничтожены сотрудниками СБУ", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, как "подарки" из дронов летят на место, где расположены танки и уничтожают их.
Как сообщалось, на днях военные контрразведчики СБУ уничтожили ударным дроном российский танк Т-72. В результате чего удалось ликвидировать 15 оккупантов. Как позже стало известно, во время атаки ВСУ россияне в танке смотрели кино.
Напомним, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 170 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 39 870 военных.