В СБУ показали уничтожение из дронов трех танков россиян (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"На днях еще три Т-72 попали на прицел и были также ярко уничтожены сотрудниками СБУ", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как "подарки" из дронов летят на место, где расположены танки и уничтожают их.