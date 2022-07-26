UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В СБУ показали уничтожение из дронов трех танков россиян (видео)

фото: СБУ уничтожила три танка Т-72 из дронов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Военная контрразведка СБУ уничтожила ударными дронами три российских Т-72.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"На днях еще три Т-72 попали на прицел и были также ярко уничтожены сотрудниками СБУ", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как "подарки" из дронов летят на место, где расположены танки и уничтожают их.

Как сообщалось, на днях военные контрразведчики СБУ уничтожили ударным дроном российский танк Т-72. В результате чего удалось ликвидировать 15 оккупантов. Как позже стало известно, во время атаки ВСУ россияне в танке смотрели кино.

Напомним, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 170 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 39 870 военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине