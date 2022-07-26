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В СБУ показали знищення з дронів трьох танків росіян (відео)

Фото: СБУ знищила три танки Т-72 з дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Військова контррозвідка СБУ знищила ударними дронами три російські Т-72.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Цими днями ще три Т-72 потрапили на приціл і були так само яскраво знищені співробітниками СБУ", - йдеться в повідомленні.

На кадрах, видно, як "подарунки" з дронів летять в місце, де розташовані танки та знищують їх.

Як повідомлялось, днями військові контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський танк Т-72. Внаслідок чого вдалося ліквідувати 15 окупантів. Як пізніше стало відомо, під час атаки ЗСУ росіяни в танку дивились кіно.

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 170 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 39870 військових.

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