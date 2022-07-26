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В СБУ показали уничтожение из дронов трех танков россиян (видео)

Новина українською →
Украина, Вторник 26 июля 2022 17:32
В СБУ показали уничтожение из дронов трех танков россиян (видео) фото: СБУ уничтожила три танка Т-72 из дронов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Военная контрразведка СБУ уничтожила ударными дронами три российских Т-72.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"На днях еще три Т-72 попали на прицел и были также ярко уничтожены сотрудниками СБУ", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как "подарки" из дронов летят на место, где расположены танки и уничтожают их.

Как сообщалось, на днях военные контрразведчики СБУ уничтожили ударным дроном российский танк Т-72. В результате чего удалось ликвидировать 15 оккупантов. Как позже стало известно, во время атаки ВСУ россияне в танке смотрели кино.

Напомним, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 170 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 39 870 военных.

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